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    معلومات للـLBCI: إرجاء جلسة سلامة أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا إلى ١٨ أيار المقبل بعدما حضر وكيله للاطلاع على مصير الدفوع المقدّمة من سلامة بوجه هيئة القضايا لعدم صفتها لحضور جلسة الاستماع إليه وعدم استحصالها على إذن من وزير المال

    منذ 54 دقيقة
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