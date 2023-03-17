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    معلومات للـLBCI: بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى سلامة من قبل الوفد الأوروبي أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علمًا بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل

    منذ 60 دقيقة
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