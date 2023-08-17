الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023
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معلومات mtv: أبناء الكحالة الأربعة الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق لن يتوجهوا إلى مقر استخبارات بعبدا غداً لأنهم يشترطون أن يتم أولاً تسليم من قتل فادي بجاني
منذ 3 دقائق
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