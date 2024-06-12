الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
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    معلومات mtv: الاشتراكي سيلتقي برّي وميقاتي الأسبوع المقبل بعد عيد الاضحى والاشتراكي يعمل على تزامن الدعوة الى الجلسة مع التشاور

    منذ 27 دقيقة
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