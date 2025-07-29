الثلاثاء 4 صفر 1447 ﻫ - 29 يوليو 2025
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معلومات mtv: الرئيسان عون وسلام اتفقا على طرح موضوع حصر السلاح بيد الدولة على طاولة الجلسة الحكومية الأولى المقبلة
منذ 57 دقيقة
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