الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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    معلومات mtv: القاضي البيطار لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه

    منذ ساعة واحدة
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