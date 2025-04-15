الثلاثاء 17 شوال 1446 ﻫ - 15 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    معلومات mtv: الموفد السعودي يزيد بن فرحان دعا إلى ضرورة التعاون بين الرئاستين الأولى والثالثة لا التصادم والتلهي بصدامات صغيرة لا تخدم الهدف الأساس

    منذ 49 دقيقة
    آخر تحديث: 15 - أبريل - 2025 8:29 مساءً
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      وزير المال ياسين جابر
      وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد
      وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
      بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
      الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
      بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان