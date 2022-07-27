الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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    معلومات mtv: قرار رفع الدولار الجمركي سيتخذ بموجب مرسوم وقعه وزير المال ورئيس الحكومة بانتظار توقيعه من رئيس الجمهورية وبموجبه يحدد الدولار الجمركي وفق سعر منصة "صيرفة"

    منذ ساعة واحدة
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