الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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    معلومات mtv: مجلس الوزراء أقرّ إعطاء 5 ليترات بنزين يوميًّا للأساتذة والمعلّمين

    منذ 3 دقائق
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