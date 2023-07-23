الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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    مفوض الشرطة الإسرائيلية: سنتصرف بلا تسامح مع الاضطرابات والعنف ومع أي إضرار بالبنية التحتية

    منذ 4 دقائق
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