الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022
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مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين في سقوط حافلة في نهر ليريس شمال غربي إسبانيا
منذ ساعة واحدة
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