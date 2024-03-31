الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024
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مقتل القيادي في حزب الله إسماعيل الزين في الغارة الإسرائيلية على كونين في جنوب لبنان
منذ 55 دقيقة
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