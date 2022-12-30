الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022
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مقتل ثلاثة عناصر شرطة في اعتداء على حاجز أمني بمدينة الاسماعيلية بمصر
منذ 43 دقيقة
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