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    مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مُسيرة بأفغانستان

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2022 2:34 صباحًا
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