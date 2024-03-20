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    مقتل 12 عاملاً جراء انفجار في منجم للفحم في باكستان

    منذ 23 دقيقة
    آخر تحديث: 20 - مارس - 2024 9:57 صباحًا
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