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    مقتل شخص وإصابة 2 برصاص الحرس الثوري الإيراني في السليمانية الحدودية مع العراق

    منذ 38 دقيقة
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