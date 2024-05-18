السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |
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    مقتل شخص وإصابة 6 في اشتباكات بغرب ليبيا

    منذ 21 دقيقة
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