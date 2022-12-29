الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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    مقتل عنصر وإصابة 2 من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم لداعش شرق الرقة

    منذ ساعة واحدة
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