السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022
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أخبار لبنان
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الصحافة
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تكنولوجيا وعلوم
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مقتل 10 أشخاص بعد انهيار في موقع منجم في الصين
منذ ساعة واحدة
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