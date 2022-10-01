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    مقتل 127 شخصا وإصابة 188 في أعمال شغب عقب مباراة كرة قدم بجزيرة جاوا الإندونيسية

    منذ دقيقة واحدة
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