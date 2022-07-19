الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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    مقتل 13 سجينًا في عراك في سجن بالإكوادور

    منذ 4 دقائق
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