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مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح 6 بقصف للطيران التركي على نقاط عسكرية في ريف حلب
منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2022 11:05 مساءً
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