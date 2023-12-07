الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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    مقتل 3 وإصابة رابع في إطلاق نار بحرم جامعة نيفادا الأمريكية

    منذ 52 دقيقة
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