السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022
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مكتب الاعلام: رئاسة الجمهوريّة تحذّر من التمادي في دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وإستهداف أمن البلاد وإستقرارها
منذ ساعة واحدة
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