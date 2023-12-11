الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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مكتب التجارة البحري البريطاني يتلقى تقريرا عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب غربي ميناء المخا اليمني ونشوب حريق على السفينة وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم
منذ ساعة واحدة
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