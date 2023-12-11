الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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    مكتب التجارة البحري البريطاني يتلقى تقريرا عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب غربي ميناء المخا اليمني ونشوب حريق على السفينة وتم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم

    منذ ساعة واحدة
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