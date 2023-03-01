الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023
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الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله أعلن أنّ يوم الخميس الموافق في 23 آذار هو أول أيام شهر رمضان المبارك
منذ ساعة واحدة
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