الأحد 4 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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    مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: زرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب لرئيس الوزراء الليلة

    منذ 33 دقيقة
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