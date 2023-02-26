الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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    مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين في السراي الحكومي

    منذ 4 دقائق
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