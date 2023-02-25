السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023
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ملحم خلف لـ"أم تي في": نتواصل مع كل القوى السياسيّة ونُحاول التقدم في الملف الرئاسي والمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية وكلّ من لا يحضر إلى مجلس النواب ولا يُطبّق المادة 49 من الدستور يُعطّل
منذ ساعتين
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