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    ممثل حركة حماس أحمد عبد الهادي: يريدون الضغط على المقاومة لتتنازل عن مبادئها وعن الشعب لينقلب على المقاومة

    منذ ساعتين
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