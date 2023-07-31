الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023
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سياسات وقرارات
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ممثل حماس في لبنان: نحذر من تهجير أهلنا في مخيم عين الحلوة ونتائجه على الوجود الفلسطيني في لبنان
منذ 39 دقيقة
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