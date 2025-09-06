السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
    ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا: مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ينعقد الاثنين وملف إيران النووي يتصدر

    منذ ساعتين
