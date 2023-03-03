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    ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ "النهار": سنشهد اليوم انخفاضًا في أسعار المحروقات بعد تراجع سعر صرف الدولار

    منذ 38 دقيقة
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