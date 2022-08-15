الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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    منتخب الجيش اللبناني في ألعاب القوى للرجال يتوج بطل لبنان للعام 2022

    منذ 44 دقيقة
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