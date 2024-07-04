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    منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزه الأول ضمن التصفيات المؤهلة الى أولمبياد باريس بتخطيه نظيره الأنغولي بنتيجة 70-74

    4 - يوليو - 2024
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