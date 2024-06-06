الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    منتخب لبنان لكرة القدم يفقد فرصه في التأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادله مع منتخب فلسطين بالتعادل (0-0)

    منذ 46 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
      نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
      الدولار الأمريكي
      بينهم دولة عربية.. أربع دول لديها أكبر قدر من الدين العام العالمي
      مصرف لبنان
      مؤشرات مالية إيجابية رغم ضغوط الحرب