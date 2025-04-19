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    مندوب واشنطن لدى الناتو: على الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي وإذا لم يصبحوا أكثر كفاءة سنعيد النظر في التزاماتنا

    منذ 54 دقيقة
    آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 1:38 صباحًا
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