الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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    منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات بسبب تزايد حالات كورونا

    منذ 9 دقائق
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