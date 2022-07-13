الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022
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منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم للعودة إلى فرض الكمامات بسبب تزايد حالات كورونا
منذ 22 دقيقة
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