الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
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    منظمة الصحة العالمية: نحذّر حكومات العالم من انتشار متحور جديد من سلالة "أوميكرون" وسط ارتفاع كبير بأعداد الإصابات

    منذ 33 دقيقة
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