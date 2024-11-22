السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
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    منظمة الصحة العالمية: يجب وقف الأعمال العدائية في محيط مستشفى كمال عدوان فورا وتأمين وصول البعثات الإنسانية

    منذ 15 ساعة
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