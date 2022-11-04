الجمعة 10 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 4 نوفمبر 2022
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منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها بسبب القتل الذي تعرض لها المواطنون في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان الإيرانية
منذ ساعتين
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