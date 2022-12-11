الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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    من المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي "راشد" على سطح القمر في أبريل 2023

    منذ 14 دقيقة
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