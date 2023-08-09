الخميس 22 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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    مواجهات بين الجيش وأهالي الكحالة ومحاولة ضرب النائب نزيه متى

    منذ 49 دقيقة
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