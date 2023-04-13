الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023
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مواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجّين على قانون التقاعد
منذ 59 دقيقة
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