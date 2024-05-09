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    موديز: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حتى الآن محدودة التأثير على المقاييس الائتمانية الرئيسية في الأردن

    منذ 57 دقيقة
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