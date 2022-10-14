السبت 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022
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موديز: حل نزاع الحدود البحرية القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح الطريق أمام استكشاف المحروقات في البحر
منذ ساعة واحدة
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