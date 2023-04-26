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موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نروجيين ردا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيا روسيا
منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2023 3:19 مساءً
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