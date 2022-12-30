الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022
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مولوي: أطلب من المواطنين التعاون مع القوى الأمنية في حفظ النظام والأمن وإدراك خطورة إطلاق النار العشوائي
منذ ساعتين
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