الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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    مولوي: تم وضع كاميرات مراقبة على جسر الكولا ضمن الإجراءات الأمنية لحماية مبنى قناة الجديد وسنقوم بتشديد الاجراءات ولن نترك هذه القضية

    منذ ساعتين
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